Mercato : Équipe de France, PSG… Les vérités de Deschamps sur la suite !

Publié le 17 décembre 2021 à 18h30 par Th.B. mis à jour le 17 décembre 2021 à 18h32

Alors que l’avenir de Didier Deschamps reste flou à la tête de l’Équipe de France, le sélectionneur n’avait ni ouvert ni fermé la porte pour le PSG. Néanmoins, en l’état, Deschamps s’est montré emballé par l’idée de rester encore dix ans à son poste actuel.

Et si le PSG prenait la décision de se séparer de Mauricio Pochettino ? Le 9 novembre dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le cas Pochettino était discuté en coulisse. Que ce soit à Paris au sein de la direction du PSG ou à Doha chez les propriétaires du club de la capitale. Entre temps, Manchester United, qui semblait être l’option principale de Mauricio Pochettino, a nommé Ralf Rangnick en tant qu’entraîneur intérimaire des Red Devils jusqu’à la fin de la saison. Et on vous affirmait déjà début novembre que la piste Zinedine Zidane plaisait du côté du Qatar pour prendre la suite de l’entraîneur argentin sur le banc du PSG. Et cette opération semble toujours être d’actualité en coulisse. Le10sport.com vous a dévoilé en exclusivité ce vendredi 17 décembre que plusieurs sources ont indiqué que l’éventuelle venue de Zidane était tout sauf illusoire à l’instant T et que le travail de longue date de son conseiller Alain Migliaccio commençait à porter ses fruits. Pire, un changement d’entraîneur est toujours une possibilité prise en considération par les décideurs du PSG pour cet hiver, comme ce fut le cas avec Thomas Tuchel l’an passé. Zidane est une priorité, mais il a grandement été question d’une préférence du champion du monde 98 pour prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l’Équipe de France à l’issue du contrat de ce dernier en décembre 2022.

Didier Deschamps vide son sac pour son avenir en Équipe de France et en club !