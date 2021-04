Foot - Mercato

Mercato : Entre le PSG, Manchester et Barcelone, Messi a définitivement tranché !

Publié le 2 avril 2021 à 6h45 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG et de Manchester City notamment, Lionel Messi apprécierait le vent nouveau qui souffle en Catalogne et sur le FC Barcelone. Si bien qu’il envisagerait de prolonger son contrat et de baisser son salaire.

Depuis l’épisode du burofax en août dernier, Lionel Messi est annoncé sur le départ alors que son contrat au FC Barcelone arrive à expiration au mois de juin. Cependant, beaucoup de choses se sont passées depuis. Josep Maria Bartomeu et l’ensemble de l’ancienne direction du FC Barcelone ont démissionnés en octobre dernier. Joan Laporta, ex-président du Barça de 2003 à 2010 a été réélu début mars et en parallèle, le FC Barcelone va mieux sportivement parlant sous la houlette de Ronald Koeman. De quoi redistribuer les cartes pour son avenir alors que le PSG et Manchester City seraient toujours en embuscade pour le sextuple Ballon d’or.

Le Barça pour Messi quitte à baisser son salaire