Mercato : Endrick recale l’OM, la raison est dévoilée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En cruel manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick devrait faire ses valises en janvier dans le cadre d’un prêt. Un départ qui aurait pu intervenir dès l’été. En effet, le Brésilien était déjà sollicité à l’intersaison et l’OM a notamment tenté sa chance. Ça ne s’est finalement pas et Endrick avait visiblement ses raisons de dire non.

Alors qu’on annonce Endrick à l’OL en janvier, le Brésilien aurait pu débarquer en Ligue 1 lors du dernier mercato estival. En effet, l’OM aura tenté sa chance pour le buteur du Real Madrid à l’intersaison. Correspondant pour L’Equipe au Brésil, Eric Frosio avait révélé à propos de la tentative olympienne pour Endrick : « Dès le mois de juin, Longoria a pris renseignements auprès du staff du joueur. Longoria pensait qu’il allait avoir un problème de temps de jeu. Longoria et les dirigeants de l’OM ont tenté le coup dès le mois de juin, c’est une information qu’on peut vous confirmer. Ça ne s’est pas fait ».

« Il n’a pas voulu partir car… » Finalement, malgré cet intérêt de l’OM, Endrick a choisi de rester au Real Madrid l’été dernier. Pour quelle raison ? Pour la BBC, Guillem Balague a expliqué à propos de la décision du Brésilien : « Durant l’été, le Real Madrid l’a sondé pour le prêter mais il n’a pas voulu partir car il pensait que rester au Real Madrid était une façon plus rapide d’aller en sélection, même s’il ne jouait pas régulièrement. Mais maintenant, il n’a pas été appelé par le Real Madrid ».