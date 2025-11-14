Mercato : Endrick recale l’OM, la raison est dévoilée !

En cruel manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick devrait faire ses valises en janvier dans le cadre d’un prêt. Un départ qui aurait pu intervenir dès l’été. En effet, le Brésilien était déjà sollicité à l’intersaison et l’OM a notamment tenté sa chance. Ça ne s’est finalement pas et Endrick avait visiblement ses raisons de dire non.
Alors qu’on annonce Endrick à l’OL en janvier, le Brésilien aurait pu débarquer en Ligue 1 lors du dernier mercato estival. En effet, l’OM aura tenté sa chance pour le buteur du Real Madrid à l’intersaison. Correspondant pour L’Equipe au Brésil, Eric Frosio avait révélé à propos de la tentative olympienne pour Endrick : « Dès le mois de juin, Longoria a pris renseignements auprès du staff du joueur. Longoria pensait qu’il allait avoir un problème de temps de jeu. Longoria et les dirigeants de l’OM ont tenté le coup dès le mois de juin, c’est une information qu’on peut vous confirmer. Ça ne s’est pas fait ».
« Il n’a pas voulu partir car… »
Finalement, malgré cet intérêt de l’OM, Endrick a choisi de rester au Real Madrid l’été dernier. Pour quelle raison ? Pour la BBC, Guillem Balague a expliqué à propos de la décision du Brésilien : « Durant l’été, le Real Madrid l’a sondé pour le prêter mais il n’a pas voulu partir car il pensait que rester au Real Madrid était une façon plus rapide d’aller en sélection, même s’il ne jouait pas régulièrement. Mais maintenant, il n’a pas été appelé par le Real Madrid ».
« Un prêt à Lyon est une possibilité »
C’est donc en janvier qu’Endrick devrait quitter le Real Madrid. Le Brésilien est annoncé à l’OL dans le cadre d’un prêt. A ce propos, Guillem Balague a confié : « Un prêt à Lyon est une possibilité car le club est en Europa League et il pourra jouer régulièrement. Ensuite, il voudra revenir et réussir au Real Madrid ».