Foot - Mercato - Atlético de Madrid

Mercato : En plein calvaire, Griezmann lâche un message fort

Publié le 30 septembre 2022 à 21h10 par Pierrick Levallet

Cantonné à un rôle de remplaçant cette saison, Antoine Griezmann ne s’imaginait certainement pas se retrouver dans cette situation à l’Atletico de Madrid. Mais malgré ce temps de jeu restreint, le joueur de 31 ans a été élu meilleur joueur du club en septembre par les supporters. L’occasion pour lui de délivrer un petit message quant à son avenir.

Depuis cette saison, Antoine Griezmann a vu son rôle radicalement changer à l’Atletico de Madrid. D’ordinaire titulaire, l’international tricolore s’est retrouvé relégué sur le banc des remplaçants. Ce changement soudain s'explique par l’option d’achat présente dans son prêt, qui deviendra obligatoire sous certaines conditions. L’attaquant de 31 ans doit donc se contenter de quelques bouts de matchs. En septembre, il n’a été titularisé qu’une seule fois par Diego Simeone. Mais malgré son temps de jeu considérablement réduit, Antoine Griezmann a bénéficié d’une distinction particulièrement.

Ya tenemos al #JugadorCincoEstrellas del @atleti del mes de septiembre! 🎉 @AntoGriezmann recoge el trofeo🏆 ¡Muchas gracias por los votos! 😜 pic.twitter.com/CXdb4POJ9q — Fútbol Mahou (@futbolmahou) September 30, 2022

«Je suis très content de recevoir ce prix des fans»

En effet, le champion du monde 2018 a été élu meilleur joueur du mois de septembre à l’Atletico de Madrid. Un honneur pour Antoine Griezmann, qui a avoué sur la chaîne YouTube du club qu’il était particulièrement touché par cette reconnaissance de la part des supporters : « Cela me rend très heureux. Je suis très content de recevoir ce prix des fans. C’est toujours formidable d’avoir leur soutien. J’essaie toujours d’aider mes coéquipiers du mieux que je peux et aussi de donner de la joie à nos fans. »

«Je suis très heureux d’être ici»