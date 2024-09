Mercato : Echec cuisant pour le PSG, on connait le coupable

Axel Cornic

Pour remplacer Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a préféré miser sur le collectif avec un renfort par ligne. Pourtant, Luis Enrique semblait rêver d’un gros nom en attaque et il s’agirait de Khvicha Kvaratskhelia, star de la sélection géorgienne et du Napoli, avec qui il a remporté un Scudetto en 2023.

Véritable révélation des dernières saisons, Khvicha Kvaratskhelia s’est rapidement fait un nom en Europe. Pas étonnant donc que le PSG s’intéresse à lui, au moment de remplacer un Kylian Mbappé parti au Real Madrid.

Mercato : Le PSG a déniché son nouveau Mbappé ! https://t.co/psy0RmEGWx pic.twitter.com/ou84Mih0J4 — le10sport (@le10sport) September 9, 2024

Le PSG a tout tenté

Le Géorgien a été le gros dossier du tout début du mercato parisien. Après une saison chaotique et sans compétition européenne au bout, Kvaratskhelia semblait vraiment tenté par un départ vers le PSG, où il aurait gagné beaucoup plus et aurait pu retrouver la Ligue des Champions. Mais son club du Napoli s’est montré inflexible, refusant vraisemblablement des offres extrêmement importantes.

Conte l’a convaincu de rester au Napoli

D’après les informations de Il Corriere dello Sport, ce départ manqué vers le PSG aurait profondément agacé Khvicha Kvaratskhelia, avec des tensions qui auraient fait surface avec la direction napolitaine. Finalement, c’est Antonio Conte qui aurait tout arrangé, avec l’ailier de 23 ans qui aurait été séduit par son discours