Mercato : Du lourd est annoncé pour le Paris FC !

Pour son retour dans l'élite du championnat de France, le Paris FC montre clairement ses ambitions et veut rester au contact des meilleures équipes. Le club de la capitale s'apprête à accueillir ses premiers renforts et le projet bâti semble être très convaincant. Les dirigeants savent qu'il faudra se montrer patient pour faire partie un jour du top.

En prenant la deuxième place de Ligue 2 cette saison, le Paris FC fera son grand retour dans l'élite, une grande nouvelle pour les supporters du club. Bien aidé par l'arrivée de la famille Arnault pour les finances, le club semble être déjà bien impliqué dans ce mercato estival. Pour Eric Di Meco, la progression vers les sommets est largement envisageable.

Le Paris FC a de grandes ambitions Pour son retour en Ligue 1, le Paris FC a forcément envie de s'installer et pouvoir jouer les premiers rôles. Il faudra forcément un peu de temps mais d'après Eric Di Meco, ils adoptent la bonne stratégie. « Le Paris FC va faire de la formation et va faire fructifier le bassin parisien pour ensuite essayer de grandir tranquillement. Là, ils grandissent tranquillement. Ils prennent un bon joueur de Ligue 1 qui leur fait peut-être passer un cap par rapport à la Ligue 2. Le recrutement n'est pas fini. Bien sûr qu'ils vont être sollicités par tous les managers du monde car ils savent qu'ils ont de l'argent. Eux ils n'ont pas envie de faire la connerie de prendre tout et n'importe quoi » analyse d'abord l'ancien joueur de l'OM dans le Super Moscato Show sur RMC.