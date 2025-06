Transfert à l'OM : L'ASSE vend la mèche pour un buteur !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après Angel Gomes et CJ Egan-Riley, l'OM n'en a clairement pas fini avec son recrutement. En effet, le club phocéen espère faire venir d'autres renforts pour Roberto De Zerbi. Un nouveau buteur est notamment recherché. Reste maintenant à trouver l'heureux. En ce sens, un intérêt de l'OM pour Lucas Stassin avait été évoqué, mais du côté de l'ASSE, on ne voit pas cela du même oeil...

La saison prochaine, l'ASSE évoluera en Ligue 2. Forcément, avec cette relégation des Verts, il y a des coups à faire dans le Forez. Les regards se tournent notamment vers Lucas Stassin, l'attaquant belge ayant été l'un des seuls à surnager durant le naufrage stéphanois. Le joueur d'Eirik Horneland plairait à du beau monde et parmi les clubs intéressés, le nom de l'OM avait notamment été évoqué au cours des dernières semaines. A Marseille, on se cherche d'ailleurs un attaquant pour seconder Amine Gouiri. La solution se nomme-t-elle alors Lucas Stassin ?