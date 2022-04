Foot - Mercato

Mercato : Tout est bouclé pour ce coéquipier d'Haaland !

Publié le 18 avril 2022 à 22h47 par La rédaction

En parallèle du dossier Haaland qui fait beaucoup de bruit à Dortmund, le BvB devrait bientôt prolonger Marco Reus, le capitaine du club.