Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato - Bayern Munich : Ça chauffe pour la prolongation de Neuer !

Publié le 18 avril 2022 à 22h36 par P.L.

Le Bayern Munich ne compte pas laisser filer certains de ses cadres. De ce fait, le club bavarois souhaiterait prolonger le contrat de Manuel Neuer. Et le pensionnaire de Bundesliga proche de toucher au but.