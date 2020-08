Foot - Mercato

Mercato : Une ancienne piste du PSG sur le point de rejoindre Ancelotti ?

Publié le 24 août 2020 à 23h25 par La rédaction

Un temps sur les tablettes du PSG, Allan s'apprête à s'engager en Angleterre, où il devrait rejoindre Carlo Ancelotti et Everton.