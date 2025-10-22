Mercato d’hiver : Le plan du PSG est dévoilé pour le recrutement de janvier !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain, confronté à de nombreux blessés en début de saison, ne compte pas bouleverser sa stratégie pour le mercato d'hiver. Le club mise sur une approche prudente, privilégiant le recrutement de jeunes talents et évitant les dépenses inconsidérées comme c’est déjà le cas depuis un certain temps.

Le Paris SG n’a pas été épargné par les pépins physiques en ce début de saison, Luis Enrique étant notamment privé de Marquinhos, Joao Neves, Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué ces dernières semaines. L’infirmerie se vide au fur et à mesure, mais ces récents coups durs vont-ils inciter le club à se montrer actif sur le marché des transferts cet hiver ?

« Recruter ? Pas n'importe qui et pas à n'importe quel prix » Selon Laurent Perrin, interpellé par un internaute sur le site du Parisien, le PSG n’a pas l’intention de revoir ses plans. « Ils vont continuer leur stratégie avec les jeunes parce que cela fait partie du projet. Et en plus ça marche. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne recruteront pas de latéral droit. Mais pas n'importe qui et pas à n'importe quel prix », écrit le journaliste du Parisien.