Mercato d’hiver : Le plan du PSG est dévoilé pour le recrutement de janvier !

Le Paris Saint-Germain, confronté à de nombreux blessés en début de saison, ne compte pas bouleverser sa stratégie pour le mercato d'hiver. Le club mise sur une approche prudente, privilégiant le recrutement de jeunes talents et évitant les dépenses inconsidérées comme c’est déjà le cas depuis un certain temps.
Le Paris SG n’a pas été épargné par les pépins physiques en ce début de saison, Luis Enrique étant notamment privé de Marquinhos, Joao Neves, Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué ces dernières semaines. L’infirmerie se vide au fur et à mesure, mais ces récents coups durs vont-ils inciter le club à se montrer actif sur le marché des transferts cet hiver ?
« Recruter ? Pas n'importe qui et pas à n'importe quel prix »
Selon Laurent Perrin, interpellé par un internaute sur le site du Parisien, le PSG n’a pas l’intention de revoir ses plans. « Ils vont continuer leur stratégie avec les jeunes parce que cela fait partie du projet. Et en plus ça marche. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne recruteront pas de latéral droit. Mais pas n'importe qui et pas à n'importe quel prix », écrit le journaliste du Parisien.
« Ils n'investissent que s'ils sont sûrs de leur coup »
« On a bien vu cet été que Luis Enrique et Luis Campos ne prennent pas de risque et qu'ils n'investissent que s'ils sont sûrs de leur coup, ajoute Laurent Perrin. Je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas recruté de latéral droit, ils n'ont pas trouvé la perle rare, le joueur capable de se fondre dans le collectif et qui possède le profil technique et mental pour évoluer à ce poste au PSG. Ils ne recruteront jamais un joueur qui pourrait déstabiliser l'équilibre du vestiaire. C'est pour ça que vous ne verrez plus de petites vedettes débarquer. Ils peuvent se tromper sur la capacité des recrues à passer un cap (Skriniar, Kolo Muani) mais ils ne feront aucune erreur sur son état d'esprit. »