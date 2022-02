Foot - Mercato

Mercato - LOSC : Ça se confirme pour cet ancien de l'OM !

Publié le 7 février 2022 à 23h26 par P.L.

En manque de temps de jeu au Bayern Munich, Bouna Sarr pourrait bien faire ses valises prochainement. Et deux options seraient en train de se confirmer pour son avenir : le LOSC et l'AS Rome.