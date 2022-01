Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato - Bayern Munich : Bouna Sarr prend une décision radicale pour son avenir !

Publié le 22 janvier 2022 à 23h20 par La rédaction

Actuellement au Cameroun pour disputer la CAN avec l'équipe du Sénégal, Bouna Sarr aurait pris la décision de quitter le Bayern Munich.