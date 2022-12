Mercato : Deschamps peut faire coup double face à l’Angleterre

Thomas Bourseau

Sélectionneur de l’Équipe de France, Didier Deschamps pourrait être amené à poursuivre chez les Bleus en cas de victoire en 1/4 de finale de Coupe du monde face à l’Angleterre samedi 10 décembre. Noël Le Graët a vidé son sac sur la question.

Didier Deschamps est à la tête de l’Équipe de France depuis l’échec des Bleus à l’Euro 2012. Dix ans plus tard, les équipes de Deschamps ont connu une finale de l’Euro, un sacre à la Coupe du monde 2018 et sont toujours en lice pour un troisième titre mondial au Qatar en cette deuxième partie de Coupe du monde. Cependant, le contrat de Deschamps arrivera à expiration le 30 décembre prochain, soit quelques jours après la fin du Mondial au Qatar (18 décembre).

«J'ai toujours dit que s'il atteignait ce palier, la décision lui appartenait»

Président de la Fédération française de football, Noël Le Graët s’est montré clair. Lors d’un entretien accordé au Figaro , Le Graët a fait savoir qu’en cas d’accession de l’Équipe de France en demi-finale, Didier Deschamps sera maintenu à son poste, si tel était son souhait. « On a un objectif clair: les demi-finales. J'ai toujours dit que s'il atteignait ce palier, la décision lui appartenait. Avant (en cas d'élimination en quart de finale contre l'Angleterre), on discute. Est-ce qu'il aura envie de continuer ? Quels sont les problèmes qui peuvent se soulever ? Même si on est à un niveau élevé, la moindre défaite amène un flot de critiques… Dans tous les cas, on passera une petite journée à Guingamp (le fief de Noël Le Graët) et on discutera ».

«Ce sera entre ses mains. Laissons passer ce match contre les Anglais»