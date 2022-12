Mercato : L’énorme indice de Le Graët sur le dossier Deschamps

Thomas Bourseau

En marge du 1/4 de finale de Coupe du monde opposant l’Équipe de France à l’Angleterre samedi prochain, Noël Le Graët s’est confié sur l’avenir de Didier Deschamps tout en évoquant le poids de sa présence à la tête de la sélection.

Didier Deschamps est actuellement en train de jouer son avenir au Qatar. En effet, si jamais le sélectionneur de l’Équipe de France ne parvenait pas à atteindre le dernier carré de la Coupe du monde, le coach des Bleus pourrait voir son contrat courant jusqu'à la fin de l'année civile ne pas être prolongé par la Fédération française de football.

Deschamps conforté chez les Bleus après le Mondial ?

C’est en effet les propos que Noël Le Graët tenait encore récemment. Mais pour Le Figaro, le président de la FFF a expliqué qu’il aimerait voir son ami poursuivre son aventure à la tête de l’Équipe de France qui dure depuis 10 ans. D’ailleurs, si jamais ses Bleus échouaient samedi prochain face à l’Angleterre en 1/4 de finale du Mondial, il y aurait une discussion quoi qu’il arrive pour une éventuelle continuité.

Le poids de Deschamps chez les Bleus est «considérable»