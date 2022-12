Transferts - PSG : Un incroyable imbroglio sur le mercato... signé Jorge Mendes ?

Axel Cornic

Actuellement à la Coupe du monde au Qatar, où il montre de très belles choses, João Félix attise énormément de convoitises. Il devrait en effet quitter l’Atlético de Madrid dans les prochains mois et plusieurs clubs se seraient déjà positionné comme le Paris Saint-Germain, mais également Manchester United et Chelsea. Pourtant, Jorge Mendes semble avoir d’autres plans...

Quel sera le prochain club de João Félix ? Venu pour devenir la nouvelle star de l’Atlético de Madrid après son explosion à Benfica, l’attaquant portugais peine à convaincre et désormais, le courant ne semble plus passer avec Diego Simeone. Cet été déjà son départ semblait inéluctable et la tendance semble se confirmer...

« La chose raisonnable est de penser qu'il va partir »

Au micro de TVE , le président de l’Atlético de Madrid a confirmé que João Félix avait des bonnes chances de partir. « Il est le plus grand pari que le club ait fait » a expliqué Miguel Ángel Gil. « Je pense qu'il a le plus haut niveau du monde, mais pour des raisons qu'il ne vaut pas la peine d'exposer maintenant, la relation entre l'entraîneur et lui n'est pas bonne, ni sa motivation. La chose raisonnable est de penser qu'il va partir, même si j'aimerais qu'il continue, mais ce n'est pas l'idée du joueur ».

Jorge Mendes négocierait avec Aston Villa