Mercato : Deschamps débarque à l’OM, il prend la porte

Hugo Chirossel

Joueur de l’OM entre 2007 et 2009, Boudewijn Zenden n’a pas eu la chance d’évoluer sous les ordres de Didier Deschamps. Ce dernier est arrivé l’été où l’ancien milieu de terrain a quitté Marseille pour rejoindre Sunderland. Le Néerlandais a expliqué que le club ne lui avait tout simplement pas proposé de rester.

Passé par le FC Barcelone, Chelsea ou bien Liverpool, Boudewijn Zenden avait débarqué à l’OM lors de l’été 2007. En fin de contrat avec les Reds , l’ancien international néerlandais avait alors fait le choix de s’engager avec le club marseillais. Pour s’attacher ses services, les Olympiens ont pu compter sur Djibril Cissé, lui qui avait connu Boudewijn Zenden à Liverpool.

« Il m'avait contacté plusieurs fois pour tenter de me convaincre de venir à l'OM »

« Je connaissais Djibril Cissé puisqu'on avait évolué ensemble à Liverpool entre 2005 et 2006. Avant ma signature, il m'avait contacté plusieurs fois pour tenter de me convaincre de venir à l'OM. Au bout d'un moment, j'ai eu un contact avec les dirigeants du club. Je suis donc venu à Marseille avec mon père et mon avocat. On a discuté avec le président (Pape Diouf) et on a trouvé un accord », a expliqué Boudewijn Zenden, dans un entretien accordé à Eurosport .

« Il n'y a pas eu de discussions pour que je reste au sein de l'Olympique de Marseille »