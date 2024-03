Mercato - OM : Une proposition ahurissante à 10M€ ?

Axel Cornic

A la recherche de renforts offensifs après le départ d’Alexis Sanchez, Pablo Longoria a décidé de miser sur un autre Sud-américain, avec Joaquin Correa. Sauf que l’Argentine n’a pas du tout le même rendement que le Chilien et son prêt commence sérieusement à ressembler à un énorme fiasco.

Il devait être un renfort offensif, mais finalement Joaquin Correa n’a rien montré depuis son arrivée à l’OM. C’est simple, en plus d’une quinzaine de rencontres toutes compétitions confondues, l’attaquant n’a pas marqué le moindre but et en prime, il n’a pas délivré la moindre passe décisive.

L’Inter veut se débarrasser de Correa

Avec sa situation contractuelle, les questions se multiplient au sujet de son avenir. Car il n’est que prêté à l’OM, qui peut le garder via une option d’achat de 10M€ qui deviendrait obligatoire en cas de qualification en Ligue des Champions. Dans le cas contraire, La Provence a annoncé que les Marseillais devraient payer 13M€, mais sans aucune obligation.

C’est non pour l’OM