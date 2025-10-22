Mercato - Départ d'Ousmane Dembélé : Le PSG face à une mission impossible !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Ousmane Dembélé est actuellement sous contrat jusqu'en 2028, il est question d'une prolongation. Encore faut-il que les deux parties trouvent un accord pour ce nouveau contrat. Si tel n'était pas le cas, le Français pourrait alors s'en aller. Pour le PSG, il faudrait ainsi remplacer Dembélé, ce qui ne serait pas une mince affaire.

Arrivé au PSG en 2023 en provenance du FC Barcelone, Ousmane Dembélé est aujourd'hui la tête d'affiche du club de la capitale. Sacré Ballon d'Or il y a quelques semaines, le Français est au sommet. Une belle histoire qui pourrait toutefois prochainement se ternir. En effet, des discussions auraient débuté entre le PSG et le clan Dembélé pour une prolongation et voilà que la question du futur salaire du numéro 10 parisien fait énormément débat.

« Il est unique son profil » Etant déjà le joueur le mieux payé de Ligue 1, Ousmane Dembélé pourrait donc réclamer encore plus pour prolonger au PSG. Pourrait-il alors faire ses valises s'il n'obtient pas ce qu'il veut ? Si tel était le cas, ça risque d'être problématique aux yeux de Samir Nasri. En effet, évoquant la succession de Dembélé, l'ancien de l'OM a expliqué pour le Late Football Club : « Un profil irremplaçable ? Pour moi, il est unique son profil. Déjà, avant, quand il n'était pas finisseur, je trouvais qu'il avait des qualités hors du commun. Il est capable de faire la différence à chaque fois. Il défend aussi beaucoup quand il est sur le côté ».