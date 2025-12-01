Mercato - Départ au Qatar : Un joueur de l’OM en a marre !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’été 2007, Matt Moussilou débarque à l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de l’OGC Nice. Mais voilà que pour celui qui jouait attaquant, l’expérience olympienne aura été un échec. Ainsi, après seulement quelques à Marseille, Moussilou fait ses valises pour rejoindre le Qatar. Un départ qui lui a fait un bien fou.

Après un prêt à l’ASSE, Matt Moussilou décidait de quitter à nouveau l’OGC Nice. Pas le plus à l’aise chez les Aiglons, l’attaquant avait alors accepté de relever le challenge en débarquant à l’OM. Ainsi, à l’été 2007, Moussilou a signé à Marseille, où il a été prêté avec option d’achat. Mais tout cela n’aura duré que quelques mois puisqu’en novembre 2007, il file au Qatar.

« J’avais besoin de chercher autre chose » Invité du podcast Histoires de Foot, Matt Moussilou a justifié son départ de l’OM pour rejoindre le Qatar. C’est ainsi qu’il a expliqué que c’était nécessaire pour lui de quitter la France étant donné le traitement qu’il recevait : « J’avais un trop plein de la France. A l’époque, les médias étaient beaucoup sur moi. Ils m’ont détruit. La presse prenait un plaisir de me détruire. J’en avais marre. Ça me pesait. J’avais besoin de chercher autre chose. L’offre du Qatar arrive, je n’ai aucune connaissance de ce qu’est le Qatar, mais j’avais besoin de partir dans un autre pays ».