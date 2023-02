Des accusations sont lancées, le PSG se frotte les mains

Pierrick Levallet

Devenu l'un des clubs les plus importants du championnat anglais au cours de la dernière décennie, Manchester City fait l'objet de graves accusations. La Premier League soupçonne les Citizens d'avoir commis un bon nombre d'infractions au règlement financier au cours des dernières saisons. Manchester City risquerait gros, et cela pourrait profiter au PSG.

Racheté par le fonds d’investissement d’Abu Dhabi en 2008, Manchester City est entré dans une nouvelle dimension presque en même temps que le PSG avec l’arrivée du projet QSI. Comme le club de la capitale, les Citizens se sont forgés un effectif taillé pour l’Europe au fil des années et possèdent désormais certains des meilleurs joueurs de la planète. Mais ces dernières heures, le club de Premier League fait l’objet de graves accusations.

100 infractions en 9 ans du côté de Manchester City ?

Après l’UEFA, qui avait ouvert une enquête dans le cadre du fair-play financier, la Premier League s’est aussi mise à enquêter sur Manchester City. Et via un communiqué publié sur son site officiel, la ligue a rendu son verdict. « Conformément à la règle W.82.1 de la Premier League, la Premier League confirme qu’elle a renvoyé aujourd’hui à une commission, en vertu de la règle W.3.4 de la Premier League, un certain nombre d’infractions présumées aux règles de la Premier League commises par le Manchester City Football Club » peut-on lire. Et le constat s’annonce salé pour les Sky Blues puisqu’ils auraient commis au moins 100 infractions au règlement financier de la Premier League au cours des 9 dernières saisons.

EXCLU @le10sport : Le PSG ne lâche pas Bernardo Silva ! https://t.co/dBmWRbOzD1▶️ Bernardo Silva souhaite partir l’été prochain ▶️ Paris le veut. Campos et Mbappé insistent et sont un vrai plus pour le convaincre de venir▶️ Le Barca devrait être là aussi — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) February 6, 2023

Le PSG se tient prêt pour Bernardo Silva