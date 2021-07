Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato : Vieira prêt à piocher à l'OGC Nice ?

Publié le 11 juillet 2021 à 11h20 par La rédaction

Fraîchement nommé à la tête de Crystal Palace, Patrick Vieira pourrait bien aller piocher du côté de l'OGC Nice, son ancien club, pour construire son futur effectif.