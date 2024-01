Mercato : Cristiano Ronaldo reçoit une surprenante invitation

Thomas Bourseau

Comme avec la Bundesliga, Cristiano Ronaldo n’a jamais joué en Ligue 1. Et pourtant, c’est le championnat français que le Portugais a taclé au moment de faire une comparaison avec le développement de la Saudi Pro League. De quoi permettre à Christophe Dugarry d’inviter Ronaldo à se faire sa propre opinion avec un transfert en Ligue 1.

Cristiano Ronaldo n’a pas mâché ses mots dernièrement. Une déclaration qui a fait polémique au sujet de la Ligue 1. À son arrivée en Saudi Pro League en janvier 2023, CR7 assurait vouloir intégrer le football saoudien dans la discussion des 5 meilleurs championnats au monde à terme.

Ronaldo : «La Saudi Pro League est plus compétitive que la Ligue 1»

Et la semaine dernière, Cristiano Ronaldo a tenu le discours suivant au sujet du niveau de la Ligue 1. « La Ligue Saoudienne n'est pas pire que la Ligue 1. La Saudi Pro League est plus compétitive que la Ligue 1, je peux le dire après un an passé là-bas. Nous sommes déjà meilleurs que le championnat français maintenant ».

Dugarry : «Après ton copain Messi et Neymar tu verras que ça ne va pas être non plus facile pour toi»