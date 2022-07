Foot - Mercato - Manchester United

Cristiano reçoit une réponse de l'Atlético pour son transfert

Publié le 21 juillet à 10h30 par Bernard Colas

A 37 ans, Cristiano Ronaldo est à la recherche d’un nouveau défi. Le Portugais souhaite en effet quitter Manchester United afin de disputer la prochaine édition de la Ligue des champions, et son nom circule du côté de l’Atlético de Madrid ces derniers jours. Un dossier qui fait en tout cas réagir chez les Colchoneros.

Une année et puis s’en va ? De retour à Manchester United l’été dernier avec l’ambition de relancer le club, Cristiano Ronaldo n’a pas rempli son objectif. Sur le plan comptable, le Portugais s’est montré au niveau avec 24 buts en 38 apparitions, mais son équipe n’est pas parvenue à briller, terminant la saison 6e de Premier League. Privé de Ligue des champions, le quintuple Ballon d’Or envisage ainsi de plier bagage, et Jorge Mendes n’a pas tardé à se mettre au travail pour tenter de trouver un point de chute à son client.

Atlético, la dernière piste crédible pour Cristiano Ronaldo ?

L’agent influent a toutefois du pain sur la planche pour parvenir à ses fins. Cristiano Ronaldo aurait notamment été proposé à Chelsea et au Bayern Munich au cours des derniers jours, en vain. Comme vous l’a révélé le10sport.com, une arrivée au PSG est également exclue pour le Portugais, et il en est de même pour le Real Madrid qui a tourné la page d’après les informations divulguées par Marca . Cristiano Ronaldo conserve toutefois une chance de faire son retour en Espagne puisque l’Atlético serait intéressé par ses services à en croire la presse ibérique. La question financière freinerait néanmoins les ardeurs des Colchoneros , mais ce dossier fait parler au sein du club de Diego Simeone.

« S'il vient, nous aurons le temps de parler »

Invité de l’émission El Larguero , Marcos Llorente s’est prononcé sur les rumeurs envoyant Cristiano Ronaldo dans l’effectif de Diego Simeone. « On n’en a pas discuté dans le vestiaire, pas du tout. Ils parlent de tellement de noms qui n'arrivent pas qu'il est inutile d'en parler. S'il vient, nous aurons le temps de parler. Moi, en tout cas, j'essaie de passer sur le sujet, parce qu'on en parle trop , confie le milieu de l’Atlético sur la Cadena SER . Beaucoup de choses se sont produites avec des joueurs de haut niveau, puis ce n'était que de la poudre aux yeux. Tant qu'il n'y a rien d'officiel, nous ne pouvons rien commenter. Au moins, je ne le fais pas. » Pour autant, Marcos Llorente ne cache pas le fait que Cristiano Ronaldo serait une recrue de choix pour l’Atlético de Madrid : « Vous le connaissez tous et vous savez ce qu'il a accompli (rires). C'est plutôt le staff et le club qui devraient décider. »

