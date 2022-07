Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos ne s’est pas trompé avec cette recrue

Publié le 21 juillet à 08h30 par Thomas Bourseau

Puisqu’Hugo Ekitike n’a pas pu se déplacer dans les temps au Japon pour le début de la tournée de pré-saison du PSG, Vitinha est le seul nouveau visage du Paris Saint-Germain pour cette préparation. Et alors qu’il a pris part à la victoire parisienne face à Kawasaki, le Portugais a profité de cette occasion pour faire un point sur son adaptation express au PSG et sur les objectifs à court terme de la préparation et sportifs.

Il fut la première recrue estivale du PSG. Comme le10sport.com vous le révélait le 18 juin dernier, le conseiller football Luis Campos était parvenu, avec son bras droit Antero Henrique, a bouclé le transfert de Vitinha contre une somme avoisinant les 40M€. Et une dizaine de jours plus tard, et plus particulièrement le 30 juin, le PSG officialisait la venue de Vitinha.

Les confidences de Vitinha sur son intégration express

L’arrivée donc d’un autre joueur aux racines portugaises en l’espace d’une année après celle de Nuno Mendes l’été dernier en provenance du Sporting Lisbonne. Vitinha a débarqué au PSG en venant de Porto et a pu en outre retrouver Danilo Pereira qui évoluait avec l’équipe première de Porto lorsque Vitinha était avec la réserve du club lusitanien. Après avoir pris part à des séances d’entraînements et un match face à Kawasaki (2-1) pour la tournée de pré-saison du Paris Saint-Germain au Japon, le milieu de terrain portugais de 22 ans s’est livré sur son intégration au club pour PSGTV . « Mes premières semaines ici ? Je me sens vraiment bien ici, j'ai été très bien accueilli. Je n'ai pas besoin de le redire, j'ai été très bien accueilli par le staff, les joueurs et l'équipe technique, par tout le monde et c'est vrai que je me sens vraiment bien ici. ».

Vitinha souligne la bonne préparation et les liens qui se créent au PSG pour…

Comme Hugo Ekitike qui n’est pour sa part pas du voyage au pays du soleil pour des questions de timing pour la conception de son visa, Vitinha est un nouveau visage du PSG. Les entraînements et les matchs de préparation en question lui permettent de nouer certains liens avec ses nouveaux coéquipiers et d’engranger de la confiance comme la victoire acquise face à Kawasaki. « Je pense qu'on a bien commencé cette préparation. Bien sûr, c'est un match de pré-saison. On a besoin de créer des automatismes, de définir beaucoup de choses. Nous avons besoin de matches, et c'était un bon début. Et puis c'était une victoire, ça compte toujours ! ».

…le Trophée des champions