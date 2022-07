Foot - PSG

PSG : A peine arrivé, première désillusion pour Ekitike

Publié le 19 juillet à 18h15 par Thomas Bourseau

Hugo Ekitike a débarqué au PSG samedi dernier sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire de 35M€. Cependant, et alors qu’il a affiché son impatience de prendre ses marques et de faire la connaissance de ses nouveaux coéquipiers stars, le voyage au Japon devrait lui passer sous le nez.

Hugo Ekitike est officiellement devenu un joueur du PSG samedi dernier par le biais d’un, prêt d’une saison avec option d’achat obligatoire de 35M€. Alors que Newcastle semblait être tout proche de boucler son transfert, le rêve d’Ekitike était le Paris Saint-Germain. Et sa volonté l’a incité à poursuivre sa carrière en France, lui qui sortait d’une saison pleine avec le Stade de Reims.

Ekitike finalement pas du voyage pour le Japon ?

Cependant, et alors que le groupe professionnel du PSG, dans sa quasi intégralité, s’est envolé au pays du soleil levant pour entamer sa préparation de pré-saison, Ekitike n’a pas pu voyager avec ses nouveaux coéquipiers. Et alors qu’il a été question d’un éventuel départ imminent d’Hugo Ekitike pour le Japon, il se pourrait que le comité de direction du PSG revienne sur sa décision.

Mercato : Avant Ekitike, voilà les 5 joueurs français les plus chers de l’histoire du PSG https://t.co/MXStCOpg7x — le10sport (@le10sport) July 19, 2022

Préparation au Camp des loges pour préparer le Trophée des champions