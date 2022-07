Foot - Mercato - Manchester United

L'Atlético lâche une réponse pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Publié le 21 juillet à 09h15 par Bernard Colas

Une année après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo souhaite changer d’air cet été afin de disputer la Ligue des champions, mais les options sont limitées pour le Portugais, récemment annoncé dans le viseur de l’Atlético de Madrid. Cependant, le retour de CR7 dans la capitale espagnole est loin d’être acté comme l’a insinué Enrique Cerezo, président des Colchoneros.

À 37 ans, Cristiano Ronaldo anime une nouvelle fois le marché des transferts. Engagé avec Manchester United jusqu’en juin 2023, le Portugais envisage de changer d’air cet été afin de pouvoir participer à la prochaine édition de la Ligue des champions, et les rumeurs sont nombreuses concernant son avenir. Comme vous l’a révélé le10sport.com, une arrivée au PSG n’est pas envisagée pour Cristiano Ronaldo, mais à en croire la presse espagnole, c’est à Madrid qu’on pourrait le retrouver.

CR7 vers l’Atlético de Madrid

Ces derniers jours, il a en effet été question d’un retour de Cristiano Ronaldo à Madrid, mais du côté de l’Atlético. Diego Simeone serait en effet disposé à accueillir le quintuple Ballon d’Or dans son effectif, mais les Colchoneros n’auraient pas les moyens financiers nécessaires pour boucler ce dossier.

📌 Cerezo, desde el restaurante de José María, de Segovia. ¿Necesita el club vender jugadores? "Hay muchas fórmulas para no vender".Sobre las peticiones del Cholo: "Contra el vicio de pedir, la voluntad de no dar".Evita hablar de Cristiano: "Es una pregunta fácil".@relevo pic.twitter.com/qK8WDs8U2G — José Luis Guerrero (@JLWARRIOR) July 20, 2022

« Cristiano Ronaldo ? Cette question est très facile »