Mercato : Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite, c’est du sérieux

Axel Cornic

Actuellement sans club, Cristiano Ronaldo va sans aucun doute être le grand acteur du mercato hivernal. A 37 ans, la star portugaise est décidée à poursuivre sa carrière au plus haut niveau et rêverait d’une équipe pouvant lui offrir l’occasion de disputer la Ligue des Champions. Mais la tentation saoudienne pourrait devenir de plus en plus forte...

C’est un choix cornélien pour Cristiano Ronaldo. Après une Coupe du monde décevante, le quintuple Ballon d’Or doit décider son avenir et il peut attendre qu’un gros club européen l’approche, où alors accepter un véritable pont d’or qui lui est offert en Arabie Saoudite.

Un contrat historique pour Cristiano Ronaldo

Plusieurs médias ont annoncé ces dernières semaines qu’un contrat de deux ans, avec un salaire de 200M€ par saison, aurait été offert à Cristiano Ronaldo par Al-Nassr. Pour le moment, le Portugais ne semble pas totalement convaincu, même si l’offre ferait saliver n’importe qui.

Al-Nassr veut vendre Aboubakar