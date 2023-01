Mercato, crise... L'OL prépare du lourd

Arnaud De Kanel

L'arrivée de Laurent Blanc ne change rien, l'OL est au plus mal dans cette Ligue 1. Rien n'y fait et le club rhodanien a de nouveau chuté ce samedi soir contre Strasbourg, pourtant très mal en point. Ainsi, Jean-Michel Aulas compte profiter du mercato hivernal pour tenter de sauver les meules.

L'OL est plongé dans une crise sans précédent. La nouvelle propriété de John Textor connait l'une des pires période de son histoire. Battus par Strasbourg, les hommes de Laurent Blanc sont loin au classement. Une situation qui inquiète les dirigeants, à commencer par Jean-Michel Aulas. Le président de l'OL promet alors du mouvement durant le mercato.

🥶 La banderole explicite des supporters lyonnais ! #OLRCSA I #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/8MK16aC5bT — Prime Video Sport France (@PVSportFR) January 14, 2023

«Le club va se redresser»

Présent en zone mixte après la rencontre pour tenter d'éteindre l'incendie, Jean-Michel Aulas a avancé ses premiers pions concernant le mercato hivernal. « Le club va se redresser, j'en prends la responsabilité. On a vu avec John, et on va encore travailler cette nuit avant qu'il reparte, un certain nombre d'initiatives rapides, en particulier pendant le mercato, assure Aulas. Mais il faut qu'on ait avec nous les supporters. Les joueurs vont certainement prendre des positions. Mais surtout, qu'on laisse tranquille Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou, qui sont exemplaires. C'est particulièrement injuste. C'était un jour sans concernant le résultat. mais il ne faut pas venir ternir ce qui est un manque de réussite flagrant par des attitudes pas dignes d'un club comme l'OL », a-t-il déclaré avant de poursuivre et d'annoncer plus clairement la couleur.

«On prépare des choses»