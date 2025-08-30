Mercato : Coup dur pour l’OM, ils vont rester !

Alexis Brunet

Dimanche soir, l’OM se déplace sur la pelouse de l’OL en clôture de la troisième journée de Ligue 1. Les Marseillais qui vivent une période compliquée en ce moment souhaiteront s’imposer, mais cela ne sera pas simple. À domicile, les Lyonnais auront de vrais arguments, d’autant plus qu’ils pourront normalement compter sur Malick Fofana et Georges Mikautadze, pourtant annoncés sur le départ.

Le début de saison de l’OM est plus que mouvementé. Lors de la première journée de Ligue 1, les Marseillais se sont inclinés 1-0 contre Rennes. Une défaite qui aurait pu ne pas avoir trop de conséquences si Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ne s’étaient pas bagarrés dans les vestiaires par la suite. Depuis, l’Anglais a quitté Marseille, mais le Français lui est toujours là.

L’OM se déplace à Lyon dimanche Après Rennes, l’OM a repris un peu de confiance en s’imposant 5-2 contre le Paris FC au Vélodrome, même si tout n’a pas été parfait. Ce dimanche, les Marseillais vont pouvoir se tester dans un vrai choc, puisqu’ils se rendent au Groupama Stadium pour y affronter l’OL. Un Olympico alléchant, d’autant plus que les Lyonnais ont gagné leurs deux premiers matches en Ligue 1.