Mercato : Coup dur pour l’OM, ils vont rester !

Dimanche soir, l’OM se déplace sur la pelouse de l’OL en clôture de la troisième journée de Ligue 1. Les Marseillais qui vivent une période compliquée en ce moment souhaiteront s’imposer, mais cela ne sera pas simple. À domicile, les Lyonnais auront de vrais arguments, d’autant plus qu’ils pourront normalement compter sur Malick Fofana et Georges Mikautadze, pourtant annoncés sur le départ.
Le début de saison de l’OM est plus que mouvementé. Lors de la première journée de Ligue 1, les Marseillais se sont inclinés 1-0 contre Rennes. Une défaite qui aurait pu ne pas avoir trop de conséquences si Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ne s’étaient pas bagarrés dans les vestiaires par la suite. Depuis, l’Anglais a quitté Marseille, mais le Français lui est toujours là.
L’OM se déplace à Lyon dimanche
Après Rennes, l’OM a repris un peu de confiance en s’imposant 5-2 contre le Paris FC au Vélodrome, même si tout n’a pas été parfait. Ce dimanche, les Marseillais vont pouvoir se tester dans un vrai choc, puisqu’ils se rendent au Groupama Stadium pour y affronter l’OL. Un Olympico alléchant, d’autant plus que les Lyonnais ont gagné leurs deux premiers matches en Ligue 1.
Fofana et Mikautadze devraient jouer contre l’OM
L’OM n’aura pas la tâche facile contre l’OL, d’autant plus que les Gones devraient pouvoir compter sur Malick Fofana et Georges Mikautadze, pourtant annoncés sur le départ, comme l’a annoncé Paulo Fonseca en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « Malick (Fofana) et Georges (Mikautadze) sont des joueurs importants pour nous, mais nous connaissons la situation et la nécessité de vendre un joueur. Est-ce que je veux qu'ils restent ? Oui. Je pense qu'ils seront sur le terrain dimanche soir contre l’OM. Mais je comprends la situation du club. Matthieu (Louis-Jean, le directeur technique de l'OL) et Benjamin (Charier, le responsable du recrutement) ont fait un bon travail de recrutement et on est prêts. »