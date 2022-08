Foot - Mercato

Coup de tonnerre, le feuilleton Ronaldo prend un gros tournant

Publié le 16 août 2022 à 23h35 par Dan Marciano

Souhaitant disputer la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo n'a pas l'intention de rester à Manchester United cette saison. Le joueur portugais aimerait évoluer une dernière fois au plus haut niveau avant de possiblement terminer sa carrière en MLS. Après avoir tenu tête à sa star, le club anglais aurait finalement accepté de le vendre cet été.

« C'est votre hypothèse (que Ronaldo souhaite quitter MU), mais ce n'est pas ce qu'il me dit. Je m'occupe des joueurs que nous avons et nous planifions pour cette saison avec lui. Nous sommes satisfaits de lui et nous devons l'intégrer dans l'équipe, donc il doit arriver à un bon niveau de forme physique pour qu'il puisse faire le travail que nous attendons de lui » avait déclaré Erik Ten Hag vendredi dernier. Une déclaration qui a déjà pris un coup de vieux. En effet, comme l'annonce la presse anglaise ce mardi, Manchester United n'a pas l'intention de conserver Cristiano Ronaldo contre son gré. Surtout que le joueur portugais ne cacherait pas son mal-être depuis sa réintégration dans le groupe anglais il y a quelques jours.





Ronaldo veut quitter Manchester United

De son côté, The Télégraph confirme la tendance. Agé de 37 ans, Cristiano Ronaldo ne cacherait plus ses envies d'ailleurs. De quoi agacer les responsables mancuniens, exaspérés par l'attitude du joueur. Selon eux, l'attaquant cherche à résilier son contrat avec les Red Devils , afin de faciliter son prochain transfert. Après avoir longtemps tenu tête à Ronaldo, Manchester United aurait décidé de baisser les bras et d'accepter le départ du joueur.

Manchester United baisse les bras dans ce dossier Ronaldo

A en croire le média britannique, Manchester United ne s'opposera pas au départ de Cristiano Ronaldo. Erik Ten Hag ne compte pas se mettre en travers de son chemin, même s'il espérait le conserver pour disputer cette saison. Le club de Premier League acceptera de le vendre, mais à une seule condition. Ronaldo doit trouver une formation désireuses de l'accueillir et que cette dernière transmettre une offre importante à Manchester United.

