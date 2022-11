Mercato : Coup de tonnerre au RC Lens, deux départs XXL en préparation ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entraîneur du RC Lens, Franck Haise peut être inquiet. Le technicien pourrait être attaqué dans plusieurs dossiers de taille, qui concernent ses cadres. Selon la pesse italienne, le club nordiste pourrait recevoir des offres pour Brice Samba et Salis Abdul Samed, deux joueurs arrivés chez les Sang et Or durant le dernier mercato estival.

Le mercato hivernal n'a pas encore ouvert ses portes, que le RC Lens tient sa première recrue. Comme annoncé par le10Sport.com, le club nordiste a accueilli Julien Le Cardinal, qui évoluait depuis le début de la saison avec le Paris FC. Un renfort de taille pour le RC Lens, qui pourrait perdre gros cet hiver.

Deux titulaires sur le départ ?

Comme l'annonce le Corriere dello Sport, plusieurs cadres du RC Lens pourraient recevoir des offres lors du prochain mercato hivernal. Le média italien cite les noms du portier Brice Samba, mais aussi de Salis Abdul Samed, milieu défensif arrivé dans le Nord de la France cet été.

Leicester veut nuire au RC Lens

Selon le quotidien italien, Leicester voudrait dépouiller le RC Lens et mettre la main sur ces deux joueurs. Pour Brice Samba, il pourrait s'agir d'un retour en Angleterre puisqu'il avait défendu les couleurs de Nottingham Forest de 2019 à juillet 2022. Reste à savoir si le club nordiste acceptera de laisser filer au moins un de ces deux titulaires en puissance.