Mercato : Coup de théâtre, il va encore recaler le PSG ?

Lors de l'été 2021, le PSG et le Real Madrid étaient à la lutte pour boucler le transfert d'Eduardo Camavinga. Finalement, le Stade Rennais a vendu l'international français au club merengue, et ce, pour une somme proche de 31M€. Ayant relancé la piste menant à Eduardo Camavinga, le PSG pourrait essuyer un nouvel échec sur ce dossier.
Etincelant sous les couleurs du Stade Rennais, Eduardo Camavinga a alarmé le PSG et le Real Madrid. Malheureusement pour le club de la capitale, le milieu de terrain de 23 ans a préféré rejoindre l'écurie merengue lors de l'été 2021.
Camavinga a recalé le PSG en 2021
Transféré au Real Madrid pour une somme proche de 31M€, Eduardo Camavinga est engagé jusqu'au 30 juin 2029. Malgré tout, le PSG serait prêt à revenir à la charge pour recruter l'international français, comme révélé par Caught Offside. Toutefois, Eduardo Camavinga pourrait faire capoter son transfert vers le PSG.
Camavinga ne veut pas quitter le Real Madrid
D'après les indiscrétions de Caught Offside, certains dirigeants du Real Madrid seraient ouverts à l'idée de vendre Eduardo Camavinga, et ce, pour pouvoir financer de futurs transferts. Toutefois, le numéro 6 de Xabi Alonso a fait part de son admiration pour la culture de la gagne de la Maison-Blanche à plusieurs reprises, laissant entendre qu'il ne veut pas partir. De mauvaise augure pour le PSG, qui pourrait une nouvelle fois se faire recaler par Eduardo Camavinga.