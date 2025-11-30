Mercato : Coup de théâtre, il va encore recaler le PSG ?

Amadou Diawara

Lors de l'été 2021, le PSG et le Real Madrid étaient à la lutte pour boucler le transfert d'Eduardo Camavinga. Finalement, le Stade Rennais a vendu l'international français au club merengue, et ce, pour une somme proche de 31M€. Ayant relancé la piste menant à Eduardo Camavinga, le PSG pourrait essuyer un nouvel échec sur ce dossier.

Etincelant sous les couleurs du Stade Rennais, Eduardo Camavinga a alarmé le PSG et le Real Madrid. Malheureusement pour le club de la capitale, le milieu de terrain de 23 ans a préféré rejoindre l'écurie merengue lors de l'été 2021.

Camavinga a recalé le PSG en 2021 Transféré au Real Madrid pour une somme proche de 31M€, Eduardo Camavinga est engagé jusqu'au 30 juin 2029. Malgré tout, le PSG serait prêt à revenir à la charge pour recruter l'international français, comme révélé par Caught Offside. Toutefois, Eduardo Camavinga pourrait faire capoter son transfert vers le PSG.