Mercato : Coup de théâtre, il quitte le RC Lens !

Jean de Teyssière

C'est une histoire complètement rocambolesque qu'offre le RC Lens. À peine une dizaine de jours après l'arrivée de Mike Mode à la tête de la cellule de recrutement du club nordiste, l'homme de 25 ans a déjà quitté ses fonctions. La faute a une réorganisation interne du RC Lens, mais aussi à des doutes sur son parcours.

Le 25 mars dernier, Mike Mode arrivé au RC Lens pour occuper le poste de coordinateur de la cellule de recrutement du club. Un beau parcours, pour celui qui n'a pas réussi à être professionnel, avant de devenir le directeur du recrutement de la formation pour le FC Séville. Mais cette aventure lensoise a été de courte durée.

Des doutes sur le parcours de Mike Mode ?

Selon les informations de L'Équipe , si Mike Mode est autant sur la sellette, c'est à cause d'un improbable imbroglio sur le début de sa carrière. Par ailleurs, le RC Lens opère en ce moment même une réorganisation administrative, à cause de l'arrivée d'un actionnaire minoritaire.

Mike Mode va quitter le RC Lens