Départ de Mbappé : Son successeur confirmé au PSG ?

Si son départ n’est pas encore officiel, le Paris Saint-Germain semble déjà travailler à un avenir sans Kylian Mbappé et l’identité de son successeur fait débat en ce moment. En Italie on laisse entendre qu’une piste pourrait se confirmer dans les prochaines semaines avec Victor Osimhen, qui peut quitter le Napoli via une clause de départ fixée à 130M€.

Plus les jours passent et plus les doutes diminuent autour de l’avenir de Kylian Mbappé, qui aurait annoncé son départ au PSG. De plus en plus de monde préfère désormais savoir qui pourra bien le remplacer, ce qui est une tâche assez compliquée vu l’impact qu’il a eu sur le club parisien et tout le football tricolore depuis 10 ans.

« L’avenir d’Osimhen ? Il est très probable qu’il joue au PSG la saison prochaine »

Plusieurs pistes ont été évoquées ces dernières semaines, avec Lautaro Martinez ou encore Rafael Leão. Il y a toutefois un nom qui revient régulièrement et c’est celui de Victor Osimhen, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com était déjà l’une des cibles du PSG l’été dernier. Ce dossier a d’ailleurs connu un petit rebondissement récemment, avec le célèbre agent Dario Canovi qui le voit déjà rejoindre Paris. « L’avenir d’Osimhen ? Il est très probable qu’il joue au PSG la saison prochaine. Il serait l’achat parfait après l’adieu de Mbappé » a déclaré celui qui gère notamment la carrière de Thiago Motta, au micro de Radio Kiss Kiss Napoli .

