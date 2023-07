Mercato : Coup de théâtre à l’OM, l’enfant du pays lâche un énorme message

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Ce vendredi 21 juillet marque la fin de l’aventure de Dimitri Payet à l’OM. Présent en conférence de presse aux côtés de Pablo Longoria, le Réunionnais n’a pas pu retenir ses larmes. Depuis l’annonce de son départ, les hommages s’enchaînent. Celui de Maxime Lopez risque de particulièrement le toucher.

La fin de l’aventure est arrivée. Ce vendredi, Pablo Longoria s’est présenté en conférence de presse avec Dimitri Payet pour annoncer son départ de l’OM. Après huit saisons passées au sein du club olympien, Payet quitte donc Marseille à 36 ans. Le meilleur passeur de l’histoire de la Ligue 1 souhaitait rester mais après de longues discussions avec le président de l’OM, la décision a été prise de se séparer.

Payet n’a pas pu retenir ses larmes

« Il n'y a pas de colère. Je l'aurais mal pris si le club n'avait pas été correct avec moi. Ils ont été plus que corrects. C'est le football. Avec les années qui passent, on a tendance à peut-être moins jouer mais il faut respecter leurs décisions, respecter ce qu'ils sont en train de mettre en place. Je serai le premier supporter de l’OM », a déclaré Dimitri Payet, incapable de retenir ses larmes au moment d’évoquer son départ de l’OM.

Un Plaisir et un Honneur d’avoir partagé tout ces moments avec un top Joueur comme toi , dans le club qu’on aime et qu’on aimera toujours .. on a vécu des moments exeptionnel et des moments de doutes ! Bon vent mon frere tu laisseras une trace indélébile à Marseille💙 @dimpayet17 pic.twitter.com/E0aQpCGLHu — Maxime Lopez (@maximelopez) July 21, 2023

«Tu laisseras une trace indélébile à Marseille»