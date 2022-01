Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato : Le Bayern Munich prépare la succession de Tolisso

Publié le 24 janvier 2022 à 14h05 par B.L. mis à jour le 24 janvier 2022 à 14h10

Alors que le contrat de Corentin Tolisso expire en juin prochain, le Bayern Munich hésiterait à conserver le Français. En coulisses, le club allemand pourrait déjà avoir trouvé un remplaçant dans l'entrejeu.