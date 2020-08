Foot - Mercato - Inter Milan

Mercato : Conte jette un froid sur son avenir à l’Inter Milan !

Publié le 22 août 2020 à 8h40 par T.M.

Ce vendredi, l’Inter Milan a perdu contre le FC Séville en finale d’Europa League. A l’issue de la rencontre, Antonio Conte a été l’auteur d’une étonnante sortie sur son avenir sur le banc milanais.