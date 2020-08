Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l’action pour Aouar !

Publié le 22 août 2020 à 6h30 par Th.B.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en janvier dernier, le PSG s’intéresse à Houssem Aouar. Et il semblerait que Leonardo ait passé la seconde dans ce dossier.

C’est désormais officiel. Avec l’élimination de l’OL en demi-finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (3-0), le club rhodanien ne pourra pas disputer de coupe européenne la saison prochaine (un sacre en Ligue des champions lui aurait permis de prendre part à la prochaine édition). De ce fait, des ventes devraient avoir lieu au sein des Gones , Moussa Dembélé et Houssem Aouar étant en première ligne. Ce dernier figure d’ailleurs dans le viseur du PSG. En janvier dernier, le10sport.com vous assurait que dans les hautes sphères du PSG, on réclamait le recrutement d’Aouar dans le cadre du mercato estival. Et le moment pourrait bien être venu pour le milieu de terrain français.

Le PSG accélère pour Aouar, mais…