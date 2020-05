Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Le remplaçant de Kepa déniché à Dortmund ?

Publié le 28 mai 2020 à 21h40 par La rédaction

Alors que Kepa Arrizabalaga est sur le départ du côté de Chelsea, les Blues auraient coché le nom du portier suisse du Borussia Dortmund, Roman Bürki, pour le remplacer.