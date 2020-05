Foot - Mercato

Mercato : Ce coéquipier de Jadon Sancho évoque l’avenir de la sensation du BvB !

Publié le 28 mai 2020 à 17h20 par La rédaction

Bien qu’il n’ait eu que quelques minutes à se mettre sous la dent depuis la reprise de la compétition en Bundesliga, Jadon Sancho reste un talent hors pair d’après Thomas Delaney qui trépigne d’impatience de savoir quel sera le prochain challenge de la pépite anglaise.