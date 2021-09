Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Saul se livre sur son transfert !

Publié le 3 septembre 2021 à 11h51 par La rédaction mis à jour le 3 septembre 2021 à 11h56

Dans les toutes dernières heures du mercato, Chelsea a finalisé l’arrivée en prêt de Saul Niguez depuis l’Atlético. Ce dernier livre quelques détails sur son transfert…