Mercato - Officiel : Saul rejoint Chelsea et débloque l'opération Griezmann

Chelsea et l'Atlético de Madrid sont tombés d'accord pour le prêt de Saul Niguez. Une transaction qui va débloquer le retour d'Antoine Griezmann à Madrid.

Après plusieurs minutes d'incertitude, tout est finalement bouclé ! En effet, Chelsea et l'Atlético de Madrid viennent d'officialiser le prêt d'un an de Saul Niguez. Une opération qui va en débloquer deux autres, à savoir le retour d'Antoine Griezmann chez les Colchoneros ainsi que le prêt de Luuk de Jong au FC Barcelone. C'est le feuilleton de cette dernière journée de mercato qui s'achève.

We’re delighted to welcome @saulniguez to the club on a season-long loan! #HolaSaul