Mercato - Chelsea : Guardiola s'attaque à un cadre de Tuchel !

Publié le 26 juin 2021 à 14h50 par La rédaction

En cas de départ de João Cancelo, Manchester City aimerait se renforcer au poste de latéral droit. Pep Guardiola aurait déjà une piste menant à un protégé de Thomas Tuchel à Chelsea.