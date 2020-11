Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Ca se précise pour la prolongation de Thiago Silva !

Publié le 26 novembre 2020 à 15h50 par H.K.

Impressionnant depuis son arrivée à Chelsea cet été, Thiago Silva est en fin de contrat à l’issue de la saison. Pourtant, à 36 ans, le Brésilien pourrait encore allonger son bail d’une année en Premier League…