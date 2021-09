Foot - Mercato

Mercato : Cette grosse annonce sur le transfert de Cristiano Ronaldo !

Publié le 8 septembre 2021 à 22h00 par A.D.

Alors qu'il souhaitait quitter la Juventus, Cristiano Ronaldo a décidé de faire son retour à Manchester United. Compatriote portugais de CR7, Bruno Fernandes s'est totalement enflammé pour son transfert.

A un an de la fin de son contrat avec la Juventus, Cristiano Ronaldo a décidé de plier bagages. En effet, CR7 a quitté La Vieille Dame cet été pour revenir sur ses pas du côté de Manchester United. Et son retour en terres mancuniennes comble de bonheur un certain Bruno Fernandes. Coéquipier en sélection de Cristiano Ronaldo, l'international portugais a fait passer un message très fort.

«Notre objectif et celui de Cristiano, c'est de gagner ce qu'il y a à gagner»