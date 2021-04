Foot - Mercato - Bordeaux

Mercato : Cette énorme annonce sur la vente des Girondins de Bordeaux !

Publié le 22 avril 2021 à 21h10 par A.M.

Quelques heures après l'annonce du retrait de King Street et du placement sous la protection du Tribunal de Commerce, les Girondins de Bordeaux reçoivent déjà un premier signe fort pour la vente du club.

C'est une véritable bombe pour la Ligue 1. En effet, par le biais d'un communiqué, les Girondins de Bordeaux annoncent que « King Street, son actionnaire, après avoir investi 46M€ dans le Club depuis son rachat, a fait savoir qu’il ne souhaite plus soutenir le Club et financer ses besoins actuels et futurs . » Un coup de tonnerre pour le club au scapulaire qui se retrouve désormais sans ressource et perd son seul actionnaire. Une situation dramatique qui a poussé le président, Frédéric Longuépée, à placer le club sous la protection du Tribunal de Commerce de Bordeaux. Par conséquent, le club au scapulaire risque le dépôt de bilan et donc la relégation administrative dans un championnat amateur. Cependant, un candidat se positionne déjà pour reprendre les Girondins de Bordeaux, à savoir Bruno Fiévet.

Un premier candidat se place pour reprendre Bordeaux