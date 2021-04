Foot - Mercato - Bordeaux

Mercato : Cette énorme bombe qui pourrait faire couler les Girondins de Bordeaux !

Publié le 22 avril 2021 à 19h30 par Arthur Montagne

Par le biais d'un communiqué, les Girondins de Bordeaux ont révélé le retrait de King Street qui se désengage de ses responsabilité. Le club au scapulaire se retrouve en grand danger pour son avenir puiqu'il a été placé sous la protection du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Seizièmes de Ligue 1 avec 36 points au compteur, les Girondins de Bordeaux sont loin d'avoir assuré leur maintien puisque Nîmes, dix-huitième et barragiste n'est qu'à cinq longueurs à cinq journées de la fin du Championnat. D'autant plus que le club au scapulaire n'a remporté qu'un de ses douze derniers matches et en a perdu dix. Un contexte donc très inquiétant qui pourrait voir les Bordelais descendre en Ligue 2. Mais au-delà de l'aspect sportif, les Girondins de Bordeaux sont en grand danger d'un point de vue économique. Très impacté par la crise du Covid-19, le club présente un déficit important. Et le danger se précise puisque King Street annonce son retrait du club.

King Street lâche les Girondins