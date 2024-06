Mercato : C’est terminé pour Antoine Griezmann !

Thomas Bourseau

À l’Atletico de Madrid, Antoine Griezmann s’est hissé au rang de légende chez les Colchoneros. De quoi l’inciter à ne pas connaître un autre club européen d’ici la fin de sa carrière selon ses propos… avant de vivre le rêve américain en Major League Soccer ?

Antoine Griezmann n’aura connu que trois clubs sur le Vieux Continent dans sa carrière. Après la Real Sociedad et le FC Barcelone, c’est à l’Atletico de Madrid que le champion du monde tricolore tirera sa révérence en ce qui concerne le football européen.

Antoine Griezmann l’annonce, son dernier club européen est l’Atletico

C’est du moins ce qu’il a fait savoir en interview pour Téléfoot , diffusée dimanche. « L’Atletico, mon dernier club européen ? Je l’ai dit ouais. Je suis parti, je suis revenu, je suis vraiment bien là-bas, je me sens très bien. J’adore le coach, le club, les gens qui y travaillent. Pour moi, c’est l’objectif ultime de gagner quelque chose avec ce club ».

PSG, OM… C’est mort pour le transfert de Griezmann https://t.co/AlQizzSwXG pic.twitter.com/zC54SVAxNj — le10sport (@le10sport) June 2, 2024

«La MLS ? Ça donne envie, ça fait rêver»