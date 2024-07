Mercato : C’est la folie De Zerbi, un record tombe à l’OM !

Thomas Bourseau

Roberto De Zerbi a bouclé sa deuxième et dernière saison sur le banc de touche de Brighton au printemps dernier. L’occasion pour Pablo Longoria de lui offrir les rênes de l’OM pour les trois années à venir. Et l’effet De Zerbi se fait déjà ressentir. Explications.

Roberto De Zerbi est censé incarner la nouvelle ère sportive mise en place par Pablo Longoria à l’OM. Le président de l’Olympique de Marseille a donné les clés du camion au technicien italien afin de remettre la locomotive marseillaise sur les bons rails après une saison chaotique en termes de résultats qui a débouché sur le verdict suivant : pas de participation de l’OM dans les trois compétitions européennes de l’UEFA.

De Zerbi arrive, l’OM établit déjà un record !

Malgré les résultats et les changements d’entraîneur à la pelle en l’espace d’un an, le peuple phocéen semble avoir décidé de continuer à vibrer avec l’OM de Roberto De Zerbi. Et pour cause, à en croire les informations de La Provence , l’Olympique de Marseille aurait mis sur pied un record particulier à en partie mettre au crédit de De Zerbi.

48 500 abonnés au Vélodrome pour cette saison !